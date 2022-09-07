إصابة سائح برتغالي في حادث على طريق "قنا - سفاجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب سائح برتغالي، اليوم الأربعاء، في اصطدام سيارة ملاكي مع ميكروباص سياحي بناحية الكيلو 5 على طريق "قنا - سفاجا".

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزيرة الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة سائح برتغالي الجنسية، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص سياحي قادم من مدينة الغردقة في طريقه لجولة سياحية بالأقصر.

جرى نقل المصاب على الفور عبر إسعاف جامعة جنوب الوادي، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.