تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر بيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، بينما ارتفع سعر الدينار البحريني، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بختام تعاملات أمس، بينما ارتفع سعر بيع الدينار البحريني والأردني، بحسب بيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 59.91 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشا، و62.30 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.10 جنيه، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.59 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و51.06 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 4.92 جنيه للشراء، و5.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.69 جنيه للشراء، و27.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش.