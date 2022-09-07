لليوم الثاني.. ممنوع نزول البحر في شواطئ العجمي بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي بدءًا الدخيلة حتى شاطئ سيدي كرير وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين.

وقررت الإدارة منع نزول البحر والسباحة نهائيًا في شواطئ العجمي غربي الإسكندرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه جرى رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي.

وأشار رشاد، إلى أنه مسموح نزول البحر، اليوم، بشواطئ القطاع الشرقي مع الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت وجود فرص أمطار خفيفة في الإسكندرية على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من ٢ إلى ٣ متر، على مدار أمس واليوم.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.