الدفع بـ15 سيارة إسعاف.. أسماء العمال المصابين في حادث السويس- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بمستشفى العام، إن قسم الطوارئ استقبل 28 عاملًا مصابين في حادث اصطدام سيارة نقل بأتوبيس، وجرى تقديم الخدمات الطبية للعمال وتوزيعهم على الأقسام الداخلية بعد الفحص وإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة لتشخيص حالتهم.

وأوضح المصدر أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة باستثناء حالتين مصابين بنزيف في المخ، وهناك 5 حالات إصابتهم متوسطة باقي الحالات إصابات بسيطة.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: جبريل محمد مصطفى 39 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيسر، ومحمود يوسف محمود عاشور 34 عامًا مصاب بنزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة، ومحمد صبري موسي 28 عامًا مصاب بنزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبيتر عاطف 32 عامًا مصاب بكسر بالعمود الفقري وكسر بالحوض، وأمين عبدالعال انور 36عامًا مصاب بكسر بضلوع الصدر.

كما أصيب وأسامة السيد عبداللاه 30عامًا يعاني أعراض ما بعد الارتجاج بالمخ، مصاب بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد السيد انور 25 عامًا مصاب بكسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكريم حسن يونس 24 عامًا مصاب بكسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، ومحمود طارق محمود 28 عامًا مصاب بكسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكذا أصيب أحمد محمد حسن 31 عامًا، مصاب بكسر بالزراع الأيسر وسحجات بالجسم، وحمدان جبريل حمدان 40 عامًا مقيم بني سويف، مصاب بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن أحمد عبداللاه 52 عامًا سائق الأتوبيس مصاب بخلع في الكتف ومصاب بكدمات في الجسم، ومحمد فؤاد عبدالحميد 26 عامًا مصاب بكسر بالساق اليمنى، ومحمد عزيز محمد عتريس 28 عامًا مصاب بكسر بالزراع الأيسر والعمود الفقري، ورمضان خلف رضوان 30 عامًا مصاب بكسر بالزراع الأيسر والعمود الفقري، واسماعيل علي أحمد 25 عامًا مصاب بكسر بضلوع الصدر والفخذ الأيمن.

واستقبل قسم الطوارئ أيضا أحمد إبراهيم أحمد 43 عامًا، وأدهم مجدي محمد 20 عامًا، وناجح عباس مصطفى 47 عامًا، ومحمد السيد أحمد عبدالكريم 24 عامًا، وحمادة أحمد محمد 29 عامًا، وأحمد حمادة حسن 30 عامًا، ومحمود مبارك حسن 30 عامًا، وفارس ناصر عوض 17 عامًا وعلي عزت محمد 19 عامًا، ومحمد حسن عبدالعزيز السيد 20 عامًا، وأحمد سعد أحمد 29 عامًا، ومصطفى محمد محمود عبدالعال 22 عامًا، وهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بميني باص أمام شركة السويس للصلب على طريق "السويس_ الأدبية"، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة وقوع تصادم بين أتوبيس يتبع شركة الوماك يحمل لوحات ط ف ه 9387، وسيارة نقل رقم ط و س 9686، بسبب رعونة سائق النقل والسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة بينه وبين الاتوبيس، ما أدى لاصطدامه بمنتصف الجانب الأيمن وتهشم جزء من الاتوبيس.