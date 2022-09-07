06 سبتمبر , 2022 الملكة إليزابيث تعيّن ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا (أ ف ب). أفاد قصر بكنغهام في بيان اليوم الثلثاء أن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة للوزراء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا. وذكر البيان أن الملكة «استقبلت اليوم عضو البرلمان إليزابيث تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة. وقبلت السيدة تراس عرض صاحبة الجلالة».

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