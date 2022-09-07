انت الان تتابع خبر لاعب وسط برشلونة على مشارف نادٍ إماراتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الفريق الإماراتي قد دخل في مفاوضات مع برشلونة خلال الساعات الماضية، تمهيدا للحصول على خدمات بيانيتش.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيانيتش يتواجد حاليا في الإمارات، بإذن من برشلونة، من أجل استكمال عملية التفاوض مع ناديه المستقبلي.



وأضافت الصحيفة، أن بيانيتش أخبر برشلونة برغبته في الرحيل خلال الساعات الماضية، ولم يشارك في مران الأمس، وحصل على إذن بالسفر للإمارات من أجل حسم الاتفاق مع الشارقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يحصل على مقابل من تلك الصفقة، أو سيحصل على مقابل رمزي، ولكن الأهم هو أنه سيتخلص من راتب اللاعب هذا الموسم والموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن بيانيتش أنهى اتفاقه مع الشارقة على تفاصيل عقده، الذي لن يقل عن 3 مواسم.



ومن المقرر أن يزامل بيانيتش، لاعب برشلونة السابق، باكو ألكاسير، والذي انضم لصفوف الفريق الإماراتي هذا الصيف، قادما من صفوف فياريال.