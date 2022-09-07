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مصرف حكومي يطلق قروضاً بقيمة 50 مليونا لترميم الدور السكنية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قروض الترميم وتأهيل المنازل السكنية تبلغ 50 مليون دينار وبدفعة واحدة".

وأضاف، ان "مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".


ولفت البيان الى ان "الجهة الوحيدة للتقديم على القرض هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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