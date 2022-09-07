انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يطلق قروضاً بقيمة 50 مليونا لترميم الدور السكنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قروض الترميم وتأهيل المنازل السكنية تبلغ 50 مليون دينار وبدفعة واحدة".

وأضاف، ان "مدة تسديد قرض 50 مليون تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".



ولفت البيان الى ان "الجهة الوحيدة للتقديم على القرض هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".