انت الان تتابع خبر بتصريحات جديدة.. مايا دياب تثير التساؤلات حول خلافها مع أصالة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريحاتها لبرنامج ذا إنسايدر بالعربي، قالت مايا دياب إنها كانت تتمنى أن الخلاف الذي حدث بينها وبين أصالة، لم يصل إلى الإعلام معبرة عن اندهاشها من تداول الخبر.

ونفت مايا دياب أن تكون صرحت لأي وسيلة إعلامية عن هذا الخلاف أو تحدثت عنه لأي شخص، معبرة عن دهشتها من انتشار خبر خلافها مع النجمة السورية قائلة: "أنا ما حكيت ولا مرة عن خلافنا، احنا كنا في الحقيقة أصدقاء وبين الأصدقاء بيصير خلافات، وصار شغلة وصار في بعد، وهذه الأمور طبيعية".



خلاف مايا دياب وأصالةكانت مايا دياب تحدثت عن تفاصيل الخلاف والأزمة التي وقعت بينهما منذ أكثر من عام، وأوضحت مايا دياب وقتها أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش من خلال السوشيال ميديا.

وفي لقاء تليفزيوني لها قالت مايا دياب: "صداقتي مع أصالة انتهت، وتجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مسكر منذ فترة طويلة".

وفي حديثها عن أصالة قالت مايا دياب: "لا ما بقبل تقولي هيك أبدا، أنا أصالة بتمنالها الخير والنجاح والصحة دايما.. وهيدا حكي مش بيطلع من عندي ولا من قلبي أصلا، مش بشوف الناس إلا بالحب".