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5 مهام للجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 6 من قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 مهام اللجنة الوزارية بالإشراف على شئون الحج، حيث نص على أن تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

 

١ - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

 

٢ - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

 

٣ - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

 

٤ - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمة للحج.

 

٥ - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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