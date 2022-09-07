شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام للجنة الوزارية المشرفة على شئون الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 6 من قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 مهام اللجنة الوزارية بالإشراف على شئون الحج، حيث نص على أن تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:

١ - وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

٢ - وضع ضوابط اختيار الحجاج.

٣ - تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

٤ - اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمة للحج.

٥ - النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.