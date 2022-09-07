شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تطالب باستغلال خريجى منهج الجدارات فى التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إنه تتويجًا لنظام الجدارات الذى أقرته الدولة كنظام جديد للتعليم الفني، ينبغي أن تعمل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى على استغلال الموارد البشرية المتميزة التى ستتخرج من هذا النظام.

وينبغى أن تعمل الدولة بشكل جاد على تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والتخصصات المختلفة في كافة المجالات بشكل دقيق، وإعلان ذلك بصورة واضحة لما له من فعالية في توجه الطلاب بالتعليم الفني نحو التخصص في برامج وجدارات لها مستقبل مهني، ففي ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة بما تقوم به من أنشطة اقتصادية في مختلف المجالات وطالبت الدراسة بالاستعانة بخريجي التعليم الفني الزراعي والصناعي في مشروعات الصوب الزراعية والمشاريع المتعلقة بها والمزارع السمكية وكذلك باقي المشروعات القومية العملاقة التي تتطلب نمطًا جديدًا من الأيدي العاملة له من الجدارات مما يحقق آمال الدولة في البناء والتعمير والتقدم. وينبغي على الدولة أيضًا ألا تترك هذا المورد البشري الجدير لأن يتخلى عما اكتسبه وحققه من جدارات ويتجه للأعمال التقليدية البسيطة، حيث يمكن للدولة أن تدعم الراغبين من خريجي الجدارات بالتعليم الفني في تنفيذ مشروعات تخصصية مشتركة مع الدولة أو صناديق دعم الاستثمار، أو توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات خاصة في ضوء الجدارات،

وطالبت الدراسة القطاع الخاص بأن يستغل طاقات خريجي نظام الجدارات بتوفير فرص عمل بظروف جيدة، والتوسع في الاستثمار في ضوء ما سيجنيه من جودة في الإنتاج والتزام بالقواعد المهنية، كما ينبغي على المجتمع المدني أن يُعلي من شأن خريجي الجدارات ويغير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، ففي جميع الدول المتقدمة فإن أرباب الياقات الزرقاء هم عماد التنمية والتقدم والازدهار.