يحتاجها الشهر العقاري.. أوراق استخراج صورة طبق الأصل من التراخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يسعى الكثير من المواطنين للحصول على صورة طبق الأصل من التراخيص الخاصة بهم سواء المتعلقة بالبناء أو غيره من أجل تقديمها للشهر العقاري لإنهاء المعاملات الخاصة بالتسجيل والشهر.

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة من قبل المواطنين للحصول على صورة طبق الأصل من الترخيص لتقديمها للشهر العقاري، وهي على النحو التالي:

1- تقديم عقد صحة توقيع.

2- إثبات صفة مقدم الطلب.

3- تقديم إيصال كهرباء حديث.

4- إمضاء إقرار يفيد بصحة المستندات بالمركز التكنولوجي.

5- تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة.