إصابة شاب بطعنات متفرقة إثر مشاجرة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، بعدة طعنات، اليوم الأربعاء، اثر اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض في مشاجرة بمنطقة المروة.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: أحمد محمد سعد احمد 30 عامًا، مصابًا بطعنة في الجانب الأيمن من الظهر، وأخرى بالكتف الأيسر، ونزيف بالجهة اليمنى واليسرى من الصدر، وجرح قطعى بالجهة اليسرى من الرقبة وجرح قطعى بفروة الرأس، بادعاء اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض في مشاجرة بمنطقة المروة.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.