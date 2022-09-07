جثة في الموقف.. سائق يدهس زميله بسبب أولوية تحميل الركاب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى سائق حياة زميله دهسا بسيارة عقب مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على تحميل الركاب بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة،

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة "عزيز. ف. ا"، 40 عاما، مقيم بعزبة عاشور التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى ضبط المتهم.

وأفاد شهود عيان، بوقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم لخلافات بسبب أولوية الركاب وجرى فض المشاجرة بينهما ولكن المتهم أقدم بعدها على دهس المجني عليه بسيارته.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.