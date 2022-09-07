شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على درب جونسون.. تراس تقبل دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة بلاده.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء أكدت للرئيس الأوكراني هاتفيا دعمها للحرية والديمقراطية في بلاده.

وجاء في بيان أرسله مكتب تراس أن رئيسة الوزراء تحدثت إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هذا المساء لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لحرية وديمقراطية أوكرانيا.

وأضاف البيان "قالت رئيسة الوزراء إنها تتطلع إلى العمل مع الرئيس (الأوكراني) في الأسابيع والأشهر المقبلة، وإنها مسرورة لقبول دعوة لزيارة الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا قريبا".

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق أول زعيم غربي يزور كييف في خضم العملية العسكرية الروسية.

وتعد لندن أبرز داعمي كييف على الساحة الدولية وأكثرهم ميلا لتشديد الضغط على موسكو، على خلاف الموقف الفرنسي الذي يفضل إبقاء الأبواب مفتوحة أمام التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعكس الاتصال الهاتفي بين تراس وزيلينسكي في أول يوم تتولى فيه المسؤولية أن السياسة البريطانية تجاه الصراع في أوكرانيا لن تشهد تغيرا.

وأرسلت بريطانيا ما يقرب من سبعة آلاف سلاح مضاد للدبابات ومئات الصواريخ وعربات القتال المدرعة، لدعم قدرات الجيش الأوكراني كما تدرب جنوده.