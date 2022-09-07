شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة بـ حوكمة قضية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، جلسة الاستطلاع والمواجهة حملت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان" حضرها قامات كبيرة من الوزراء والشخصيات العامة، وقد صدر عنها مجموعة من التوصيات لعل أبرزها حوكمة "الوعى" إذ دعت اللجنة تنسيق الجهود المبذولة من الوزارات من أجل حوكمة قضية الوعى.

كما أوصت بإعداد استراتيجية للوعي المجتمعي بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشاركة الوزارات والجهات المعنية وشركات الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي تقوم على تبني مبادرات وإطلاق حملات لتعزيز وتحسين الوعى المجتمعى.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مؤخرا الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية دور وزارة الثقافة في بناء الوعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وغرس قيم الانتماء للدولة المصرية، وتأكيد الهوية المصرية التي تتميز بالوسطية، دون غلو أو تطرف.

ووجّه رئيس الوزراء بأهمية العمل على تطوير قصور الثقافة في المحافظات، لتكون نقاط جذب للمواطنين على مستوى الجمهورية، تُقدم فيها أنشطة ثقافية متميزة، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة هذه المراكز الثقافية، بما يُحقق المُستهدفات.