شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختيار بيني موردونت رئيسة لمجلس العموم البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن حزب المحافظين اختيار بيني موردونت رئيسة لمجلس العموم البريطاني خلفا للسير ليندسي هويل.

وعمدت رئيسة الوزراء البريطانية لتنظيم البيت الداخلي عقب ساعات من توليها المنصب رسميا بتعيين وزراء جدد في حكومتها، كما اختارت موردونت لقيادة مجلس العموم.

وولدت بينيلوب ماري موردونت وتُعرف اختصارًا بـ بيني موردونت في مدينة توركلي بمقاطعة ديفون جنوب غرب إنجلترا 4 مارس/آذار 1973، وحصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من جامعة ريدينج في يركشاير 1995. وكانت أول فرد في أسرتها يلتحق بالجامعة.

وبعد التخرج عملت موردونت في مجال العلاقات العامة قبل أن تعمل كرئيسة لشباب حزب المحافظين في عهد رئيس الوزراء جون ميجر عام 1997. ثم عملت لمدة عامين كرئيسة للبث الإذاعي للحزب تحت قيادة وليام هيغ.

وخدمت موردونت في الاحتياط في البحرية الملكية البريطانية وتميّزت بمهاراتها في الخطابة.

كما فازت في الانتخابات التشريعية لتصبح عضوا في مجلس العموم البريطاني عن دائرة بورتسموث الشمالية عام 2010.

وعملت بيني موردونت قبل تعيينها بالمناصب الوزارية في بريطانيا بمجلس العموم البريطاني حيث انخرطت في لجنة الخصوصية والأوامر ولجنة الدفاع ولجنة التدقيق الأوروبية ولجان مراقبة تصدير الأسلحة.

وعينت وزيرة لشؤون المرأة والمساواة في عهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي عام 2018 ثم وزيرة للتنمية الدولية بعد استقالة بريتي باتل في حكومة عهد تيريزا ماي.

وفي الأول من مايو/أيار من عام 2019 تم تعيين بيني موردونت وزيرة للدفاع بعد إِقالة غافين ويليامسون، عقبَ تسريب معلومات في غاية السرية من مجلس الأمن القومي، لتصبح بذلك أول امرأة تحتل منصب وزير الدفاع في بريطانيا.

وشغلت منصب وزيرة السياسات التجارية في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون في سبتمبر/أيلول 2020. وكانت من أبرز الشخصيات المشاركة في حملة "بريكست" في العام 2016، وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية.

بعد استقالة جونسون أعلنت ترشحها لرئاسة حزب المحافظين في يوليو/تموز 2022.