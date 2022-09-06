شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات دورى الحزب لكرة القدم وتكريم أوائل الطلبة.. فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأطلق حزب مستقبل وطن، صافرة فعاليات المرحلة الأولى من دورى "مستقبل وطن لكرة القدم"، والذى أعلن عنه المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، فى نسخته الرابعة 2022، الذي ينطلق في كافة المحافظات، حيث عقدت الاجتماعات التحضيرية منذ أيام قليلة، بحضور أمناء المراكز والشباب، من أجل الإنتهاء من كل التحضيرات قبل انطلاق الدوري رسميًا أمس في 5 سبتمبر 2022، ويستمر لمدة شهرين، حتى 15 أكتوبر.

وانطلقت أمس، فعاليات دورى مستقبل وطن السنوى بنسخته الرابعة، وذلك لكرة القدم مستهدفا أكبـر عـدد مـن الشـباب من سن 18 حتى 35 في كل محافظة ومدينة ومركز وقرية وصولا لكل قري ونجوع وشياخات مصر.

وتحصد المراكز الأربعة الأولى جوائز قيمة حيث يحصل المركز الأول على ميداليات ودرع و500ألف جنيه، والمركز الثانى ميداليات و250ألف جنيه، والثالث ميداليات و150 ألف جنيه، والرابع شهادات تقدير ومائة ألف جنيه.

في محافظة أسوان

أعلنت أمانات الحزب، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "إدفو- قسم ثان أسوان- كوم إمبو- دراو"، وشهدت فعاليات الدورة مشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلس النواب، وجمع كبير من المواطنين، وافتتحت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدمت الفرق الرياضية خلال حفل الافتتاح عروضا رياضية متميزة تظهر مدى اللياقة البدنية لدى أبناء المركز، وكذلك الدقة العالية فى التدريب والكفاءة لدى الشباب والطلائع، كما أظهر شبابنا روحا رياضية عالية تتسم بالود وتؤكد أن الرياضة مبدأ اخلاقى قبل أن تكون وسيلة لبناء الأجسام.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية، حول التغيرات المناخية فى مصر بين التأثيرات السلبية وسبل التكيف ووسائل التخفيف، انطلاقا من دور الحزب فى الاستعداد لقمة المناخ cop.27، وشهدت الندوة حضورا كبيرا من قيادات وأعضاء هيئة المكتب بالحزب وأمناء الأمانات بالمراكز والأقسام، وتناولت الندوة التوعية بخطورة الممارسات الضارة بالبيئة خاصة تلك التي تعمل على إحداث تغيرات مناخية تضر بكوكب الأرض كما تهدف هذه الندوة إلى دعم مصر.

وفي محافظة أسيوط

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إنطلاق دوري مستقبل وطن بجميع الوحدات الحزبية بجميع مراكز، فى نسخته الرابعة، ويقام الدورى علي أربعة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة التانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة أسيوط، وكانت قد عقدت أمانة الحزب، عدة اجتماعات على جميع المستويات استعدادا لانطلاق فعاليات الدورى وحسن نجاحه والتأكيد علي تنفيذ اللائحة، كما قامت الأمانة بعمل فيديوهات ترويجية وبنرات لانطلاق فعاليات الدورى، كما تم تشكيل لجنة عليا على مستوى المحافظة، ولجان مماثلة في جميع المراكز والأقسام.

وفي محافظة الجيزة

تواصلت جهود أمانات حزب مستقبل وطن بمراكز وأقسام المحافظة لدعم المواطنين في مختلف المجالات من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات الداعمة لجهود مؤسسات الدولة المصرية، في قسم الجيزة تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "صحتك تهمنا" وذلك من خلال إطلاق حملات موسعة لتنظيف وتجميل الميادين والشوارع، وفي الحوامدية أطلقت أمانة وحدة أم خنان الحزبية حملة بالشوارع للتوعية بدعم السلع التموينية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ستة أشهر والتأكد من توافر السلع التموينية المدعمة والاستماع لآراء المواطنين وذلك في الوقت الذي أقامت فيه أمانة الحزب بقسم الحوامدية قافلة طبية مجانية مع توفير الأدوية مجانًا تحت رعاية أمانة المرأة وذلك بمسجد الليثي بمنطقة منى الأمير، وفي مركز أطفيح أطلقت أمانة الحزب القافلة الطبية المجانية رقم 323 وذلك بقرية منيل السلطان وقدمت للأهالي الكشوفات والخدمات الطبية اللازمة في تخصصات الرمد والباطنة وأمراض الجهاز الهضمي، وافتتحت أمانة الحزب بمركز البدرشين ثاني منافذها لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة استعداداً لقرب بدء العام الدراسي الجديد، وفي مركز أبو النمرس افتتحت أمانة الحزب بالمركز منفذًا بالتعاون مع أمانة شئون المشروعات بالمحافظة لبيع الأدوات المدرسية بنسب تخفيضات كبيرة دعمًا لأولياء الأمور، وفي منشأة القناطر نجحت جهود أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في بدء أعمال إنشاء مركز شباب بقرية المنصورية وتفقدت لجنة من وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة مع نواب وأعضاء الحزب موقع الأرض المخصص لإنشاء المركز على مساحة 4500 متر مربع قبيل الشروع في تنفيذ الإنشاءات.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم العامرية أول، ندوة حول التغيرات المناخية وتاثير ذلك على البيئة وذلك ضمن سلسلة من الندوات تقوم بها امانه العامريه أول، وذلك في حضور الأمناء النوعيين بالحزب.

كما أقامت أمانة قسم المنتزه ثالث، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية وكافة الأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجا، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

كما نظمت أمانة قسم المنتزه، أيضا قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في منطقة محسن، للكشف على أهالي المنطقة وكذلك اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمواطنين وعقد ندوات توعوية للأهالي، وشملت القافلة أغلب التخصصات الطبية التي يحتاجها الأهالي، كما تم توزيع الأدوية بالمجان.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم المنتزه أول، ندوة حول التغيرات المناخية وتاثير ذلك على البيئة وذلك ضمن سلسلة من الندوات تقوم بها امانه المنتزه أول، وذلك في حضور عدد من الأمناء النوعيين بالقسم وأعضاء الحزب.

وفي محافظة بني سويف

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن مشاركة 3330 لاعب وإداري في بطولة دوري مستقبل وطن في نسختها الرابعة لكرة القدم، والتي تنطلق اليوم بكافة الوحدات الحزبية على مستوى المحافظة، في ظل النجاح الذي حققته البطولة على مدار الأعوام السابقة وهو ما ظهر جليًا في زيادة اعداد الفرق المشاركة العام الحالي، حيث أن اعداد الفرق المشاركة هذا العام زادت حوالي 65 فريق عن العام الماضي وهو ما يُعد نجاحًا للبطولة التي انتشرت بين الشباب والكبار، وينتظرونها كل عام للمشاركة، وشهدت النسخة الرابعة للبطولة شهدت اشتراك 333 فريق من كافة القرى والعزب والنجوع والمدن، حيث يتكون الفريق من 8 لاعبين بالإضافة إلى مدير فني وإداري، وتم وضع لائحة خاصة لإدارة البطولة.

كما أقامت أمانة مدينة بني سويف، منفذين لبيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بمدينة بني سويف وسط إقبال من المواطنين في الساعات الأولى لتشغيل المنفذين، وشهد معرض السلع الغذائية إقبال كبير من المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه وذلك لوجود تخفيضات وصلت إلى 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي محافظة القاهرة

أنطلق ماراثون مباريات دوري مستقبل وطن للموسم الرابع في جميع أنحاء القاهرة، للبحث عن الفريق البطل الذي سيحمل كأس البطولة عن محافظة القاهرة لهذه النسخة.

وفي محافظة دمياط

انطلقت فعاليات بطولة "دوري مستقبل وطن" في نسختها الرابعة، في مركز كفر سعد، وافتتحت البطولة بمبادرة بين فريقى العباسية، وكفر سليمان، بمشاركة طاقم تحكيم بقيادة حكم دولي.

كما تواصل أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، لليوم الثالث علي التوالي، في توزيع ألف شنطة مدرسية بالمجان، ضمن مبادرة "أهلا مدرستي"، حيث جاء توزيع الشنط علي عدد من مدارس مركز ومدينة كفر البطيخ.

وفي محافظة الفيوم

أعلنت أمانات الحزب، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "ابشواي- طامية- الشواشنه"، وشهدت فعاليات الدورة مشاركة أعضاء هيئة مكتب الحزب، حيث أطلقت صافرة البداية للدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الغربية

بدأت أولي مباريات دوري مستقبل وطن، في مركز بسيون، في نسخته الرابعة، بين فريق القضابة وفريق بوكاجنيور حيث احرز فريق القضابة اولى الاهداف فى شباك فريق بوكاجنيور وانتهى الشوط الاول بالتعادل 1/1 وانتهى الشوط الثانى 2/2 وتم الاحتكام الى ضربات الجزاء الترجحية والتى انتهت النتيجة بفوز فريق القضابة بنتيجة 4/3، وبينما نجح فريق نادى اتحاد بسيون الرياضى بالفوز الساحق على فريق كفر جعفر ب5 أهداف مقابل هدف وحيد لفريق كفر جعفر.

كما أجرت أمانة قسم أول طنطا، القرعة العلنية الخاصة بدورى كرة القدم للموسم الرابع، حيث تم وضع جدول المباريات واللمسات النهائية لإنطلاق مسابقة دوري مستقبل وطن على مستوي الوحدات الحزبية.

وفي محافظة الأقصر

تواصل أمانة الشباب بالمحافظة، تنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية التي اطلقتها خلال الفترة الماضية تحت شعار "حياتك تهمنا"، واستهدفت تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للاهالي في القري والنجوع والمناطق النائية والمناطق الاكثر احتياجا، في قرية الرياينة بمدينة ارمنت جنوب الأقصر، وبالتعاون مع مستشفي العيون الدولي، ونجحت القافلة الطبية في تخصص طب العيون في فحص وعلاج أكثر من 300 حالة تضمنت صرف أدوية وعمل نظارات طبية واحالة الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي للمستشفي.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات فى قرية أبو جرج تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت جميع التخصصات، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

كما نظمت أمانة مركز بني مزار، ندوة تثقيفية حول المتغيرات المناخية، والتي جاءت تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة في إطار الخطة الإستراتيجية لمناخ مصر 2050"،

وذلك يأتي في إطار إهتمام الدولة المصرية وجهودها في مجال مكافحة المتغيرات المناخية واستضافة مصر لمؤتمر 27 cop بشرم الشيخ.

وفى محافظة المنوفية

شهدت فعاليات دورى مستقبل وطن لليوم الثاني، فى نسخته الرابعة 2022م ، بنظام خروج المغلوب وبمشاركة 90 فريق من مختلف قري مركز ومدينة منوف وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الساحرة المستديرة.

وفي محافظة الوادي الجديد

اختتمت أمانة مركز الخارجة، دورته التدريبية في اللغة العربية، حيث بدأت يوم السبت الماضي فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية، لمدة ثلاثة أيام في الفترة من السبت الماضى بقاعة مكتبة مصر العامة، وشارك فيها 30 شاب وفتاة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قرعة مراسم دوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، وسط حضور شخصيات بارزة من قادة العمل العام والرياضي على مستوى المركز بشكل تنظيمي، وأعضاء اللجنة المنظمة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز.

وفى محافظة بورسعيد

نظمت أمانة قسم الضواحى، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية، في نطاق حي الشرق، بحضور محافظ بورسعيد، وأعضاء وقيادات هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية وأهالي المحافظة، حيث أكد المحافظ، بكلمته خلال المؤتمر، على أن البيئة يجب أن تهم المواطن، حيث أن التغيرات المناخية أحد أسباب انتشار الأمراض بسبب تعدي الإنسان على التوازن الكوني الرباني من خلال: تجريف الأرض، وتلوث الهواء، واستخدام التكنولوجيا المدمرة للبيئة، وأساليب صيد غير مناسبة للتوازن البيئي، وغيرها، لذلك الزيادة السكانية تتسبب في التغيرات المناخية والتي يعتبر المتسبب الرئيسي فيها هو الإنسان، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المطلوب الحفاظ على البيئة من خلال عدة طرق منها: زرع مسطحات خضراء، وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية التي تعتبر "سم قاتل" وتتسبب في الكثير من الأمراض.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية، لتكريم مدرسة يوسف عاشور الابتدائية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أوائل الطلبة التي نظمها الحزب، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من قيادات التعليم ببورسعيد، كما كُرم موجهين عموم المواد الأساسية، وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول بتسليم كل منهم مبلغ 25 ألف جنيه لكل طالب على حدى بإجمالي 250 ألف جنيه، على أن يتم توجيه الـ50 ألف جنيه المتبقية من مكافأة المركز الأول البالغة 300 ألف جنيه إلى شراء احتياجات لتطوير العملية التعليمية بالمدرسة.

وفي محافظة البحر الأحمر

انتهت أمانة مدينة الغردقة، من دورة التسويق الإلكتروني والتي أقيمت لمدة 3 أيام بمقر الحزب، واستهدفت الشباب من أصحاب المشروعات بالبحر الاحمر وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات بالبحر الاحمر، واستمرت الدورة لمدة 3 أيام بعدد متدربين كبيرة، تم منح المشاركين في الدورة شهادات معتمدة من الحزب وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وفي محافظة جنوب سيناء

أعلنت أمانات الحزب، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "طور سيناء، سانت كاترين- طور سيناء- رأس سدر".

وفي محافظة السويس

يواصل أمانة الحزب بالمحافظة، مبادراته التثقيفية والتوعوية، حيث نظم ندوة تثقيفية، تحت عنوان "التغييرات المناخية والأمل نحو مستقبل أفضل"، ويهدف التوعية عن أضرار وأثار التغييرات المناخية علي البيئة والمجتمع والأفراد وتأثير التقلبات المناخية علي مقومات إستمرار الحياة وأهداف الدولة ورؤيتها لمجابهة التغيرات المناخية وآثرها علي الزراعة والمحاصيل، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب بالملاحة.

وفي محافظة الشرقية

تنظم أمانة مدينة ههيا، حفل افتتاح دوري مستقبل وطن، في نسخته الرابعة، غدا الأربعاء، بملعب سنتياجو، فى كفر حموده، في تمام الساعة السادسة مساء، بحضور أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وفي محافظة الدقهلية

أقامت أمانة مركز المنزلة، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط والأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، في موقف المنصورة القديم، ويضم المعرض كافة مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها للتخفيف عن كاهل الأسر وأولياء الأمور، وبنسبة تخفيضات تصل 20%.

وفي محافظة الإسماعيلية

نظمت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية الاخارسه، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية، وقدمت القافلة البيطرية، تحصين ما يقارب 1000 دجاجه، وتقديم أدوية وعلاجات لعدد 23 جاموس، و11 من الأبقار، و20 من الأغنام.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.