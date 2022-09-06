الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومى

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القاهرة - سامية سيد - وقعت، اليوم الثلاثاء، الأكاديمية الوطنية للتدريب وتمثلها الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية -، بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي ويمثله الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على التعاون المشترك فيما بينهما لاستفادة متدربي وخريجي الأكاديمية والمعهد من خدمات الطرف الآخر، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والاستشارات في جميع المجالات، وعقد الأنشطة المشتركة بين الجهتين، والتعاون في تنفيذ البرامج المتخصصة على المستويين العربي والأفريقي.