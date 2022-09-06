شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سياسة التسلسل الهرمى للتخلص الآمن من القمامة والحفاظ على صحة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط وسياسة جديدة للتخلص من المخلفات وتعتمد على التسلسل الهرمى وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل وفقا لنص التشريع.





ووفقا للقانونلمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتى:

- الحد من تولد المخلفات .

- تعزيز إعادة الاستخدام .

- العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

ويتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .

ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.