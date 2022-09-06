مناقصة لتطوير الإنارة بشوارع مصر الجديدة.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر الجديدة طرح مناقصة محلية لتطوير أعمال الإنارة بنطاق الحي وذلك للعام المالي 2022/ 2023.

وبحسب نص الإعلان -حصل عليه الخليج 365- تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

ويبلغ قيمة التأمين الابتدائي 55000 جنيه وفي حالة رسو العطاء يتم سداد 5% كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالإدارة المالية بمقر الحي الكائن في (32 شارع الحجاز، مصر الجديدة).

وتقدم العطاءات داخل مظروفين أحدهما فني والآخر مالي، على أن يكون المظروف المالي مغلقا ومختوما بختم الشركة وتكتب الأسعار أرقاما وتفقيطا، أما المظروف الفني فيرفق به صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وضريبة القيمة المضافة مجددة وسارية المفعول.

وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملين لهذا الإعلان.

ولن يلتفت إلى العطاء المقدم والغير مستوفي للشروط الفنية والمالية.