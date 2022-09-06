مستوطنون يواصلون عدوانهم على فلسطينيين في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

واصل المستوطنون الإسرائيليون في مُحافظتي بيت لحم ونابلس، الواقعتين جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، عدوانهم على المدنيين الفلسطينيين العُزل، وانحاز جيش الاحتلال للمستوطنين في "بيت لحم" وألقى القبض على بعض ممن اعتُدي عليهم من المدنيين الفلسطينيين.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة "بيت لحم"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل لعائلة فلسطينية بالمدينة ورشقتها بالحجارة واعتدت على مواطنين بالضرب، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني برضوض.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من العائلة المُعتدى على منازلها، خلال تصديهما للمستوطنين ومحاولة حماية منازل عائلتيهما.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون في محافظة "نابلس" سيارات المدنيين الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصل بين المحافظة ومحافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال منها.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين هاجموا بعد ذلك قائدي السيارات المعتدى عليها بغاز "الفلفل"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات على طول الطريق بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة.