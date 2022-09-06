مسؤول روسي: تقرير وكالة الطاقة الذرية غير كافٍ لضمان أمن محطة زابوريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

قال كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، إن تقرير بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يكفي لضمان أمنها النووي.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "تاس" الروسية، "فيما يتعلق بالأمور الإيجابية حول التقرير، أود أن أقول إنه الاعتراف بحقيقة أن السلامة التشغيلية للمنشأة مضمونة تمامًا من قبل المتخصصين، بما في ذلك الروس. ولكن من الواضح أن هذا لا يكفي لضمان الأمن النووي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجي".

وفي سياق ذي صلة، أكد مستشار المدير العام لشركة "روسإينرجوآتوم" التابعة لعمليات محطة الطاقة النووية الروسية رينات كارتشا، اليوم، أن مُفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيموا بشكل منصف وغير متحيز التهديد الذي تتعرض له محطة الطاقة النووية في زابوروجيا.

وقال كارتشا، الذي رافق فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارتهم الأخيرة إلى المحطة، "إن بعض بنود التقرير (الذي أعده الفريق) تشير إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيموا بشكل كاف مدى الخطر على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أكد الخبير الروسي أن الدعوة التي قدمتها الوكالة في التقرير بضرورة وقف قصف محطة الطاقة النووية والمنطقة المحيطة بها "خطوة جادة للغاية للمضي قدمًا" نحو ضمان الأمن في هذه المنطقة.

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت، في وقت سابق من اليوم، تقريرًا بعد مهمتها في المنشآت النووية في أوكرانيا بما فيها محطة محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

ودعت الوكالة في تقريرها إلى وقف إطلاق النار بالقرب من محطة الكهرباء وإنشاء منطقة آمنة حولها.