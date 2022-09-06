ميقاتي: صلاحيات الرئيس اللبناني تنتقل للحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحددة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. وجاءت تصريحات الرئيس ميقاتي بعد لقائه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء أمس الأول في بيروت. وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الأعمال قال ميقاتي «لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي، بل شغور، والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أي شغور رئاسي». وردا على سؤال عن الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الأعمال قال ميقاتي «لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي، بل شغور، والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أي شغور رئاسي».

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