50 طن تمور هدية المملكة لمسلمي روسيا الاتحادية

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كما سلم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.ونقل السفير مشاعر الشكر الصادقة من مسؤولي دار الإفتاء والمراكز والجمعيات الروسية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين في كل مكان، والدعوات الخالصة بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعبا، ويديم عليها عزها ورخاءها واستقرارها.
بدوره رفع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي راوي عين الدين ونائبه الدكتور روشان عباسوف وعدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية في روسيا الاتحادية، شكرهم وامتنانهم على هذه الجهود المباركة والهدية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي ترمز للمحبة والتآلف.
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