شكرا لقرائتكم خبر 50 طن تمور هدية المملكة لمسلمي روسيا الاتحادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، السفير عبدالرحمن الأحمد أمس الأول، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتضمنة 50 طنا من التمور الفاخرة لدار الإفتاء وعدد من المراكز والجمعيات في روسيا الاتحادية.

كما سلم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إلى الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

ونقل السفير مشاعر الشكر الصادقة من مسؤولي دار الإفتاء والمراكز والجمعيات الروسية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمانه من خدمات للإسلام والمسلمين في كل مكان، والدعوات الخالصة بأن يحفظ الله المملكة قيادة وشعبا، ويديم عليها عزها ورخاءها واستقرارها.

بدوره رفع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي راوي عين الدين ونائبه الدكتور روشان عباسوف وعدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية في روسيا الاتحادية، شكرهم وامتنانهم على هذه الجهود المباركة والهدية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي ترمز للمحبة والتآلف.