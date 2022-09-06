شكرا لقرائتكم خبر السيسي: سنعمل مع الجزائر على نجاح القمة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عن تطلع بلاده للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية المقبلة في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكد المتحدث في بيان عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، أن وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوة السيسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل، فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق، أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.