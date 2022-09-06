أمريكا لإسرائيل: حاسبوا المسؤولين عن قتل شيرين

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان «نرحب بالتحقيق الإسرائيلي في هذا الحادث المأسوي ونشدد مجددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة».وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، نتائج التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مرجحا أن تكون قد قتلت بـ»نيران خاطئة» لأحد جنوده، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، وقتها.
وأوضح أنه بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش.
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