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أمريكا لإسرائيل: حاسبوا المسؤولين عن قتل شيرين

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية في مايو الماضي، وشددت على أهمية محاسبة مرتكبي الجريمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان «نرحب بالتحقيق الإسرائيلي في هذا الحادث المأسوي ونشدد مجددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، نتائج التحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مرجحا أن تكون قد قتلت بـ»نيران خاطئة» لأحد جنوده، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، وقتها.

وأوضح أنه بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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