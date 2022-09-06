الرئيس التونسي: سنسمح للمهمشين بصناعة القرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم وضع مشروع نص قانون جديد للانتخابات مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدمها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد.
وتابع بعكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، ويحسم القانون الجديد، شروط الترشح للانتخابات البرلمانية.
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