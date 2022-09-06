60 % من اليمنيين لا يجدون مياه الشرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا أمس «إن أكثر من 60 % من سكان اليمن لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب».

جاء ذلك في تغريدة على تويتر قالت خلالها «إن أكثر من 60٪ من اليمنيين لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب».

وأضافت أن الأمم المتحدة قدمت مياه الشرب لأكثر من 2.5 مليون شخص في 15 محافظة.

من جهتها، جددت الحكومة اليمنية الشرعية دعوتها، للمجتمع الدولي بموقف رادع وحازم لإجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية، على تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وفي مقدمتها رفع الحصار الكلي عن تعز.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات ميليشيات الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وقال «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الأممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية».

وأضاف «تعنت ميليشيات الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم أجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.

من جانب آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني صد هجوما لميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الغربية لتعز، ضمن خروقات الميليشيات المتواصلة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز «إن هجمات الميليشيات الإرهابية تركزت في جبهة العنين حيث حاولت مهاجمة مواقع الجيش في تباب الشابعة والصنادق ومنطقة العنين بالتزامن مع محاولتها التسلل في جبهة كلابة شمال شرق المدينة غير أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات».

وأشار إلى أن خروقات الميليشيات خلال الأبعاد والعشرين الساعة الماضية وحتى فجر أمس بلغت ثمانية خروقات قتل خلالها جندي وأصيب آخر فيما قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي فيما تنوعت بقية الخروقات بين قنص واستهداف بالأسلحة الخفيفة والمتوسط والثقيلة والطيران المسير.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد في بيان سابق، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 211 خرقا للهدنة مطلع الأسبوع الجاري ، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وحسب بيان الجيش فإن الخروقات تنوّعت بين «استهداف مواقع الجيش بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من أبطال الجيش وإصابة 12 آخرين».

مشاهدات يمنية:

