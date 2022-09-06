11 مليون دولار تكلفة جنازة رئيس وزراء اليابان

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وخصصت الحكومة 1.6 مليار ين (4ر11 مليون دولار) للجنازة الرسمية لشينزو آبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت وسائل الإعلام المحلية اليابانية ألا تحظى التكلفة المرتفعة التي خصصتها الحكومة للجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والتي سيتحملها دافعو الضرائب، برضا الشعب.وخصصت الحكومة 1.6 مليار ين (4ر11 مليون دولار) للجنازة الرسمية لشينزو آبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس.

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