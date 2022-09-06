إردوغان يهدد بشن حرب ضد اليونان

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وقال للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته للقيام بجولة مدتها ثلاثة أيام في البلقان، إن الوقت قد حان لكي «تتحلى أثينا بضبط النفس».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس تحذيره الصارخ لليونان، بسبب الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي فوق بحر إيجه.وقال للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته للقيام بجولة مدتها ثلاثة أيام في البلقان، إن الوقت قد حان لكي «تتحلى أثينا بضبط النفس».

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