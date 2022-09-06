مقتل 35 مدنيا في انفجار ببوركينا فاسو

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وقال حاكم منطقة الساحل، حيث وقع الهجوم، في بيان «إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلا و37 جريحا، جميعهم مدنيون».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.وقال حاكم منطقة الساحل، حيث وقع الهجوم، في بيان «إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلا و37 جريحا، جميعهم مدنيون».

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