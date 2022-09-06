انت الان تتابع خبر سوريا.. انفجارات تهز اللاذقية وحلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر أهلية من اللاذقية، بحسب "روسيا اليوم"، أن "خمسة صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية"، مشيرة الى أن "عدداً من الأهالي شاهدوها وسمعوا أصواتها".

ولم ترد تفاصيل أكثر عن تلك الانفجارات.



وقالت صحيفة "الوطن" الخاصة، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة حلب أيضا.