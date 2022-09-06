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سوريا.. انفجارات تهز اللاذقية وحلب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر أهلية من اللاذقية، بحسب "روسيا اليوم"، أن "خمسة صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية"، مشيرة الى أن "عدداً من الأهالي شاهدوها وسمعوا أصواتها".

ولم ترد تفاصيل أكثر عن تلك الانفجارات.


وقالت صحيفة "الوطن" الخاصة، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة حلب أيضا.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "عدواناً إسرائيلياً يستهدف مطار حلب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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