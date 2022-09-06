انت الان تتابع خبر لعدم ادراجهم أسماء بعض المحاضرين.. النزاهة تستقدم مدراء في تربية كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "محكمة تحقيق كركوك أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لتربية مُحافظة كركوك ومُديري قسمي التخطيط التربوي والإشراف التربوي فيها، مشيرة إلى قيام المُتَّهمين بعدم إدراج أسماء عددٍ من المُحاضرين المُتعاقدين مع المُديريَّة في قوائم المُحاضرين، فضلاً عن امتناعهم عن صرف المُستحقات الماليَّة المُخصَّصة لهم، باعتبارهم مُحاضرين مُستمرِّين في العمل".



وأضافت الدائرة، أنَّ "محكمة تحقيق كركوك أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهمين الثلاثة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".