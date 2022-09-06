تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الكليات المتاحة لطلاب الدبلوم الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2022، من المقرر أن يبدأ في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وينشر "الخليج 365" قائمة الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات لطلاب الدبلوم الفني الصناعي لنظامي الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات، والتي جاءت كالتالي:-

كليات الدبلوم الصناعي نظام 3 سنوات

1- كلية التربية جامعة حلوان.

2- كلية الاقتصاد المنزلي بجامعات: المنوفية، العريش، وحلوان.

3- كلية الآثار بجامعات: القاهرة، أسوان، دمياط، مطروح، والفيوم.

4- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات: بني سويف، السويس، حلوان، وسوهاج.

كليات الدبلوم الصناعي نظام 5 سنوات

1- كلية التربية النوعية.

2- كلية الفنون الجميلة.

3- كلية الفنون التطبيقية.

4- كلية الهندسة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم، فور بدء التنسيق من هنا