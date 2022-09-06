انطلاق الدورة التدريبية السادسة لأئمة الأوقاف بجامعة الأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية السادسة لأئمة وزارة الأوقاف، في حضور فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة، والدكتور محمود النوبي آدم وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس المشاركين بالدورة والسادة الأئمة بأوقاف الأقصر.

رحب الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة في كلمته بالسادة الأئمة وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي طبقًا للبروتوكول الذي تم إبرامه مع مديرية الأوقاف، وهو جزء من رسالة الجامعة وواجبها في تلبية تطلعات المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة محاربة الفكر المتطرف الهدام ودعم الأئمة في مواجهته، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم كل الخدمات للسادة الأئمة بما يصب في مصلحة المجتمع، ورفع الوعي والفكر الثقافي لأبناء الأقصر ضمن رؤية الجامعة ورسالتها نحو المجتمع.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومنسق الدورات التدريبية للأئمة بالجامعة أن فعاليات الدورة تستمر على مدار ثلاثة أيام، ويحاضر بالدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، الدكتورة صفاء علي يوسف، والدكتور ممدوح كامل، بحضور 50 إمامًا بأوقاف الأقصر.

أشاد فضيلة الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية الأوقاف بالتعاون مع جامعة الأقصر الصرح الأكاديمي المتميز وأحد منابر التثقيف والتنوير بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة سبقها عدة دورات تدريبية والتي استهدفت التعرف عن قرب لأحدث ماوصل إليه العلم في نظريات علم النفس وعلم الاجتماع نتيجة للتعامل مع الجمهور وجهًا لوجه، من أجل توفير المهارات الأساسية للوصول إلى الجمهور وبأكثر من طريقة، متمنيًا التوفيق للعلماء بجامعة الأقصر وعلماء الأزهر للاستفادة والخروج بحصيلة نافعة لذاته اولًا ونقلها لمجتمعه وتوسيع دائرة التفاعل مع الجمهور.