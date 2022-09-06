غضب في الصين بعد منع السكان من مغادرة بيوتهم رغم وقوع زلزال مدمر

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (بي بي سي)

أثارت بعض الصور ومقاطع الفيديو غضبًا وصدمة على الإنترنت بسبب منع السكان في مدينة تشنغدو الصينية من الفرار من منازلهم تنفيذا لقيود الإغلاق، رغم وقوع زلزال مدمر خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

يقول البعض في مدينة تشنغدو إنه طُلب منهم البقاء في الداخل خلال وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر يوم الإثنين، والذي أودى بحياة 65 شخصًا على الأقل.

ويقول أولئك الذين حاولوا الخروج إنهم وجدوا المخارج مغلقة بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتخضع مدينة تشنغدو، التي يقطنها 21 مليون شخص، حاليًا لقواعد إغلاق صارمة.

تعتمد الصين ما يسمى بسياسة "صفر كوفيد"، ما يعني أن عمليات الإغلاق تُفرض بشكل روتيني في المجتمعات عند اكتشاف حالات الإصابة بالفيروس.

في بعض الحالات، يتم تصنيف المباني السكنية التي ثبت فيها إصابة شخص واحد على الأقل بالوباء على أنها "مناطق مغلقة" - حيث يُمنع السكان من وضع أقدامهم خارج منازلهم سواء كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

وتظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على منصة دوين Douyin، أو ما يسمى تيك توك الصين، السكان المذعورين خلف بوابات مقيدة بالسلاسل، وهم يصرخون من أجل السماح لهم بالخروج.

وفي إحدى هذه المقاطع، رجل يقسم على حارس الأمن، وهو يطرق ما يبدو أنه بوابات المجمع السكني، ويصيح: "أسرع، افتح الباب، إنه زلزال!" وردًا على ذلك، قال الحراس: "لقد انتهى. انتهى الزلزال بالفعل".

مقطع فيديو آخر يُزعم أنه تسجيل صوتي لرسالة بمكبر الصوت تقول: "عودوا إلى المنازل ولا تتجمعوا هنا، إنه مجرد زلزال. نحن (هنا في سيتشوان) لدينا الكثير من الخبرة (عندما يتعلق الأمر بالزلازل)".

وقال رجل لبي بي سي إنه ركض من المبنى المكون من 30 طابقا بعد أن شعر بهزات الزلزال. وعندما أدرك أنه محاصر، أثار شكاوى بين الحشود المتجمعة عند البوابات.

"أيهما أكثر أهمية؟ الإغلاق أم الزلزال؟" صرخ لو سيوي، المحامي في تشنغدو.

ويقول سيوي إن جاره أجابه قائلا: "لا تثير العواطف ولا تتحدث بالسياسة". وبعد عدة مناقشات ساخنة، يقول سيوي إن الرجل اعتدى عليه جسديًا.

ولم ترد أي تقارير تربط بين أي وفيات من الزلزال والقيود المفروضة على المجمعات السكنية، ولكن مثل هذه التقارير أثارت انتقادات لاذعة من أولئك الموجودين على موقع المدونات الصغيرة Weibo.

وقال أحد المستخدمين معلقا على منشور من موقع إخباري محلي "إنها مزحة أن نناقش مثل هذا السؤال".

وينقل ذلك المنشور عن محامٍ قوله "من حق المواطن دستوريا أن يهرب (من مسكنه) طلبا للنجاة"، وقد تلقى المنشور أكثر من 3.7 مليون مشاهدة بحلول يوم الثلاثاء.

وقال مستخدم آخر في تعليق ساخر: "أعتقد أنه من الجيد أن أموت داخل المبنى، على الأقل أنا لم أصب بالعدوى".

ونشرت لجنة الصحة في تشنغدو لاحقًا على حسابها الرسمي على منصة (وي شات) أنه "يجب إعطاء الأولوية لحماية حياة الجمهور في حالة الزلازل والحرائق والفيضانات والكوارث الأخرى".

وتعرضت مدينة تشنغدو، عاصمة إقليم سيتشوان، لموجة حارة وجفاف هذا الصيف ودخلت الأسبوع الماضي في حالة إغلاق بعد زيادة حالات كوفيد.

وتتطلب سياسات كوفيد الصينية من المدن الدخول في عمليات إغلاق صارمة، حتى لو تم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات.

ومع ذلك، فإن حملة بكين لضمان "صفر كوفيد" أثارت معارضة عامة نادرة من المواطنين.

الصين هي آخر اقتصاد رئيسي في العالم يحاول القضاء تمامًا على تفشي كوفيد، مدعيا أن هذا ضروري لمنع حدوث طفرات أوسع للفيروس يمكن أن تطغى على المستشفيات.

وسجلت البلاد رسميًا أقل من 15000 حالة وفاة منذ بدء الوباء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.