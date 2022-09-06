اجتماع عربي يتابع تطورات الأزمة مع إيران

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران، ومسار العلاقات العربية مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وشارك وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حيث تناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن استعراض آخر التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شارك الوزير السعودي في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون برئاسة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث ناقشت اللجنة تطورات التدخلات التركية في الشؤون العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك التقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
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