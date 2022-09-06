بوتين يحضر مناورات عسكرية بمشاركة قوات صينية 

بوتين (أ ف ب).

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات عسكرية واسعة النطاق الثلاثاء تشارك فيها الصين وعدة دول أخرى تعتبر صديقة لروسيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف وكالات إخبارية محلية.

ونُقل عن بيسكوف قوله إن بوتين يعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف في ميدان سيرغيفسكي العسكري ويمكن أن يتابع المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لاحقاً.

وانطلقت المناورات «فوستوك-2022» في الأول من أيلول/سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى السابع منه في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي وقبالة سواحل روسيا الشرقية.

وسيشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي و5000 وحدة من المعدات العسكرية بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة، بحسب موسكو.

وتشمل الدول المشاركة عدداً من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين.

ونُظّمت آخر مناورات من هذا النوع عام 2018.