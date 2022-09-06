شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات أمريكية عن "استعداد إيران لتزويد موسكو بطائرات مسيرة ذات قدرات قتالية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول أمريكي إن إيران تخطط لتزويد روسيا بمئات الطائرات دون طيار لمساعدتها في حربها في أوكرانيا، بعضها يتميز بقدرات قتالية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن المعلومات التي تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات دون طيار.

وأضاف سوليفان أنه ليس من الواضح إن كانت إيران قد سلمت روسيا الطائرات أم لا.

وقالت إيران إن تعاونها التكنولوجي مع روسيا سبق الحرب. غير أنها لم تؤكد أو تنفي مزاعم سوليفان عن تزيد موسكو بطائرات مسيرة للقتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ناصر كناني شافي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله "ليس هناك تطور خاص في هذه العلاقة في الآونة الأخير".

وتلعب الطائرات المسيرة دورا أساسيا في الحرب لكل من أوكرانيا وروسيا.

وتأتي المزاعم الأمريكية بعد أيام فقط من طلبت أوكرانيا التبرع لها بآلاف الطائرات المسيرة للمساعدة حرب روسيا عليها.

ويستخدم الجيشان الأوكراني والروسي هذه الطائرات في تحديد مواقع العدو، ما يساعد في توجيه نيران المدفعية نحو الاهداف المحددة.

وأضاف سوليفان أن المعلومات الاستخبارية التي تلقتها الولايات المتحدة تدعم الرأي القائل بأن هجوم روسيا على شرق أوكرانيا "يأتي على حساب الحفاظ على أسلحتها".

كما لاحظ أن المتمردين الحوثيين في اليمن استخدموا طائرات إيرانية دون طيار في السابق لمهاجمة السعودية.

وجاءت تصريحات سوليفان قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع. ولم ينضم أي من البلدين حتى الآن إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتنظر إسرائيل إلى إيران، التي تدعو إلى القضاء عليها، باعتبارها أكبر تهديد إقليمي لها.

وزودت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو في فبراير/شباط.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ستواصل "الحفاظ على الدفاع الفعال عن أوكرانيا".

روسيا اضطرت إلى شراء معدات عسكرية من كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن روسيا اضطرت إلى شراء معدات عسكرية من كوريا الشمالية، إذ تُقيّد العقوبات قدرة موسكو على إمداد جيشها.

ووفقا لمعلومات استخبارية رفعت عنها السرية وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، اشترت روسيا الملايين من قذائف المدفعية والصواريخ من بيونغيانغ.

وقال مسؤول أمريكي إن روسيا ستضطر إلى شراء أسلحة كورية شمالية إضافية مع استمرار الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، ورد أن موسكو استلمت طلبها الأول من طائرات إيرانية مسيرة جديدة.