انت الان تتابع خبر الضاري وسفير فرنسا يبحثان الأزمة السياسية وإعادة الاعمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الضاري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد سفير فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه والقنصل الفرنسي العام في الموصل جان كرستوف اوجيه، بحضور نواب محافظة نينوى منصور المرعيد ونايف خلف سيدو وخالد سلطان هاشم".وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأزمة السياسية، والتأكيد على أهمية إكمال عمليات إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وانصاف عوائل الشهداء والجرحى، فضلا عن مناقشة ملف سنجار وسبل زيادة الدعم المقدم للمسيحيين والايزيديين وتحفيزهم للعودة إلى الوطن".

من جهته، جدد السفير الفرنسي "التزام بلاده بدعم العراق بمختلف المجالات والوقوف إلى جانب الحوار كسبيل لإنهاء الخلافات السياسية التي تُعرقل الكثير من عمليات الإعمار والتطوير في الموصل وباقي المدن العراقية".

