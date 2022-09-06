انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية توضح حقيقة استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة من قبلها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب".والخميس الماضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا تحديد الأربعاء المقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي حول الدعوى المقامة أمامها بشأن حلّ مجلس النواب، المقدمة من قبل التيار الصدري وقوى وشخصيات مدنية أخرى.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت البت في دعوى حل البرلمان إلى الـ30 من أغسطس/آب، إلا أنها لم تنظر في الدعوى، معللة ذلك بسبب حظر التجول الذي كان مفروضاً في عموم البلاد.

