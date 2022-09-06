انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد انتهاج سياسة عدم جعل العراق ساحة صراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والوفد المرافق لها، بحضور سفيرة الولايات المتحدة في العراق، ألينا رومانوسكي".واستعرض الأعرجي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وفق البيان، "أبرز القضايا والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، كما جرى بحث تعزيز أطر التعاون والشراكة بين بغداد وواشنطن، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأكدت ليف، أن "الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين، معربة عن تطلع بلادها لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة".



من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "العراق بحاجة إلى علاقات متوازنة مع الجميع، مبنية على احترام سيادته، والتعاون والشراكة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة".