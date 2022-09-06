اخبار العالم

4 مبادئ قضائية لحماية الثقة التجارية فى قضايا الإفلاس.. عن "برلمانى"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادئ قضائية لحماية الثقة التجارية فى قضايا الإفلاس.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحمى المستثمر.. التيسير فى قضايا الإفلاس حماية للثقة التجارية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض المصرية ترسخ فيه لـ 4 مبادئ قضائية تتعلق بالتيسير فى قضايا الإفلاس حماية للثقة التجارية، قالت فيه: " 1-الصلح الواقي من الإفلاس هدفه تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه، 2-ويكون ذلك باتفاق يُعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء، 3-و تلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية، 4- والحكم الصادر في الاعتراضات على الصلح وفي طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون يكون أثره عدم جواز استئنافه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

القضاء يحمى المستثمر.. التيسير فى قضايا الافلاس حماية للثقة التجارية.. والنقض ترسخ لـ4 مبادئ: الصلح الواقي من الإفلاس هدفه تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه.. وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية

 


                                         برلمـــــانى


 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا