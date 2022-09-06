شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادئ قضائية لحماية الثقة التجارية فى قضايا الإفلاس.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحمى المستثمر.. التيسير فى قضايا الإفلاس حماية للثقة التجارية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض المصرية ترسخ فيه لـ 4 مبادئ قضائية تتعلق بالتيسير فى قضايا الإفلاس حماية للثقة التجارية، قالت فيه: " 1-الصلح الواقي من الإفلاس هدفه تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه، 2-ويكون ذلك باتفاق يُعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء، 3-و تلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية، 4- والحكم الصادر في الاعتراضات على الصلح وفي طلب التصديق عليه نهائياً بقوة القانون يكون أثره عدم جواز استئنافه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يحمى المستثمر.. التيسير فى قضايا الافلاس حماية للثقة التجارية.. والنقض ترسخ لـ4 مبادئ: الصلح الواقي من الإفلاس هدفه تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه.. وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية



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