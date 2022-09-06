شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "المصريين" يثمن اختيارات مقررى لجان الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، بتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على تحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، مؤكدًا أن الأسماء التي تم اختيارها تتمتع بثقل سياسي ومواقف وطنية، فضلًا عن أنها تُعبر عن التنوع الفكري الذي يتمتع به مجلس أمناء الحوار الوطني وتدعو للتفاؤل.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المقررين الذين تم اختيارهم شخصيات لديها خبرة كبيرة وشخصيات أخرى شبابية؛ ما يعني أن الاختيارات تتمتع بعناصر الشباب والخبرة معا؛ فضلًا عن العنصر النسائي، موضحًا أن الحوار الوطني سيتضمن أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة في شتى المجالات، علاوة على أنه يُسهم في خلق جبهة داخلية قوية تشارك في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار سيشمل دعوة كافة القوى المجتمعية عدا جماعات الإرهاب والعنف، لافتًا إلى أن الحوار الوطني جاد ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة وطن يسع القوى الوطنية التي تسعى للبناء، مؤكدًا أننا دائما نرفع شعار "بالحوار نجني الثمار" وأن الحوار الوطني يُمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس السيسي، لبناء مستقبل واعد للشعب المصري.

وأكد أن المصريين أمام حوار شامل لا يمكن تجزئة قضاياه ويعتبر هو البوابة الرئيسية نحو الجمهورية الجديدة، علاوة على أن كل القضايا سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية محل نقاش أمام الجميع حتى نصل إلى توصيات تفيد الأجيال المقبلة.

وأعرب رئيس حزب "المصريين"، عن أمنياته بأن يكون مقرري ومساعدي مقرري اللجان النوعية بالحوار على قدر تلك المسئولية الكبيرة في ذلك الوقت الذي تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات.