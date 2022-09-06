أمانة مسعف وسائق.. تسليم 2 مليون جنيه لأسرة متوفين في حادث بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلَّم مسعف وسائق بمرفق الإسعاف بسوهاج، اليوم الثلاثاء، مبلغ مليون و923.20 جنيهًا وهاتفين تليفوني محمول إلى أسرة متوفين لقوا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.

ورفض المسعف "عماد رويس لبيب"، والسائق "علاء أحمد إبراهيم" العاملين بنقطة تمركز إسعاف مدخل جهينة الصحراوي على السيارة رقم 1318 إسعاف، الحصول على أي مبالغ مالية كمكافأة من أسرة المتوفين في الحادث، مؤكدين أن ذلك واجبهم وليس تفضل منهم.

وجرى تسليم المبلغ المالي المشار إليه بناءً على محضر شرطة بمركز شرطة جهينة، الذي وقع في نطاقه الحادث.

جدير بالذكر أن الطريق الصحراوي الغربي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق، ما نتج عنه مصرع كل من "علي. م" 40 عامًا، "مصطفى. م" 23 عامًا ويقيم أن دائرة مركز شرطة سوهاج.

