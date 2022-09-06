تخدم 42 مليون نسمة.. المصيلحي يكشف تفاصيل المنطقة اللوجستية- التجارية بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سوق نصف الجملة التي وضع حجر أساسها اليوم الثلاثاء تعد أول سوق نموذجية بمنطقة الدلتا، وتأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في أسواق الجملة وأسواق نصف الجملة بمختلف المحافظات.

وأشار المصيلحي إلى أنه سبق أن تم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على الرئيس، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة .

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري أول سوق نموذجية مركزية بمنطقة الدلتا، داخل المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع الاستراتيجية، وتعمل السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضراوات والفواكه.

وافتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية/ التجارية بمنطقة طنطا.

وأضاف وزير التموين أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة نحو 87 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وتضم المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا معارض تجارية وأسواقًا مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تسهم في وجود الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط؛ مراكز طبية يوجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.