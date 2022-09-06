استعدادًا لـCOP 27.. محافظة القاهرة تختتم الندوات التعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتمت محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، سلسلة الندوات التعريفية المكثفة التي استهدفت كل شرائح المجتمع بالعاصمة، والتي تمت إقامتها بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادي والأحزاب؛ خصوصًا أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية.

تهدف هذه الندوات إلى شرح كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية في إطار استعداداتها لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتناولت الندوات التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابطhttp://www.sgg.eg في الفترة من ٢١ أغسطس حتى ٧ سبتمبر.

ويشترط في المشروعات التي ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكيًّا طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو إحدى مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبيprototype ، أو أن يكون المشروع قابلًا للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرًا ابتكاريًّا، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .

وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 6 فئات؛ هي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل في فئته .

وسيكون غدًا الأربعاء 7 سبتمبر آخر يوم للتقديم في المبادرة، يليه القيام بأعمال التقييم واختيار المشروعات الفائزة التي سيتم تصعيدها للجنة العليا للتقييم لاختيار 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية تعرض في قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.