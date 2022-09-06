محافظ المنيا يدعو الشباب لبدء مشروعاتهم بالمنطقة الصناعية ودعم الناتج المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – جمال محمد:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.

شملت الجولة تفقد مشروع المشاتل بالمنطقة الصناعية، والمقام على مساحة 8 أفدنة، ووجه بتشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل للاستفادة منه، تنفيذاُ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم المشروعات الخضراء الذكية، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تابع القاضي العمل بمجمع الصناعات الصغيرة، المقام على مساحة 80 ألف متر ويضم 68 وحدة، والوحدات التي تم تخصيصها وتعمل الآن، وقدم التهنئة لأصحاب الوحدات متمنيا لهم النجاح.

كما وجه الدعوة لشباب المحافظة بسرعة التقدم للحصول على وحدة والبدء في مشروعاتهم الخاصة لدعم الناتج المحلى، وتفقد مجمع الوحدات للورش والصناعات الصغيرة والتقى بأصحاب الوحدات واستمع إلى شكواهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها والعمل على حلها.

تابع المحافظ، خلال جولته بالمنطقة الصناعية، عددا من المرافق الخدمية بقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء، بتكلفة 32 مليون جنية، موجها بالالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حرصا على تحقيق الصالح العام.

وتفقد "القاضي" محطة مياه المنطقة الصناعية وعدد من الآبار وكذلك محطة الصرف الصحي و بحيرات الأكسدة، لبحث مشكلة ضعف المياه والوصول إلى آلية لتطوير شبكة المياه، ضمن خطة المحافظة لدراسة المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين، لتوفير كافة سبل الدعم الكامل لتلك المشروعات.

رافق المحافظ، إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مروان محمد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، دكتور محمد شكل مدير إدارة تجميل المدن بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، كلف المحافظ، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، برفع تراكمات مخلفات البناء المتواجدة بمدخل المنطقة الصناعية، لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.