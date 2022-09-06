بالصور- إغلاق 15 منشأة مخالفة وضبط أغذية فاسدة في حملة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة أن مكتب إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أغسطس المنقضى شن حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 110 منشآت لبيع وتداول المنتجات الغذائية.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائي بأسوان أن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1000 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، بجانب ضبط وإعدام 408 لتر مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 75 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلاً عن إصدار غلق إدارى لعدد 15 أماكن مخالفة.