انت الان تتابع خبر الإطاحة بثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء في الانبار وصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ما تزال مفارز الاستخبارات العسكرية في قواطع العمليات مستمرة بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه والقبض عليها، وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية شعبتيّ قيادة عمليات طوزخورماتو وشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألويتها أسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين احدهم باحدى قرى طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، والاثنين الاخرين في سيطرة الشهيد اوس مدخل سامراء-الانبار ومنطقة الرمادي بالانبار".



وأشارت إلى أنهم "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب"، لافتة إلى أنه "تم تسليمهم الى جهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".